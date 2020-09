Odkaz slovenskému ľudu - Páči sa mi, ako bojujeme s „kovidom“

Ak sa vám ten nádpis páči alebo nie, myslel som ho ironicky. Poznám sa s veľa ľuďmi v zahraničí, ale vždy som radšej ticho, ako sa zmieta táto hnusoba u nás.

Nehovorím, že za hranicami to zvládajú nejako lepšie, ale nie je sa vôbec ničím chváliť. Žiaľ, príde mi to tak, že na Slovensku nemáme žiadnu koncepciu ako ďalej a len vyčkávame, že nás spási vakcína (ktorá je účinná pri zaočkovaní 60% populácie – zrejme nereálne?) alebo jednoducho covid-19 sa sám vytratí v priebehu budúceho roku. Celá spoločnosť je však rozdelená na niekoľko táborov, z ktorých jeden túto realitu úplne ignoruje, ďalší sa tomu smeje, iní by najradšej všetko zatvoril a poslal ľuďí domov. Na čelo národa sme si zvolili človeka, ktorý celý život trolloval (ešte aj teraz). Jediný, kto vo vláde by mohol štátu najlepšie rozumieť, je Sulík. Lenže je ticho ako voš pod chrastou, pretože slovenská ekonomika je napätá ako struna. Tak sa veľké slovo dalo skupine odborníkov z infektológie, ktorí sú síce veľmi múdri, ale celý život stáli mimo spoločenskej pozornosti a aj moci. Teraz sa im dala, ale bez autority voči spoločnosti.

Aj Márian Gáborik, ten ktorý je už ďaleko za vodou, to pomenoval veľmi správne. Hnusoba. Náš nový nepriateľ, ktorý ako prd sa vznáša v nevetranej miestnosti. Myslíte si, že sú za tým Američania? Veď tým sa, svetu pred očami, rúti krajina aj s ekonomikou, ktorá prežíva vďaka pomoci zo štátnych zdrojov. Žeby Číňania? Tí k tomu mohli dopomôcť, keďže sa to začalo šíriť pekne ďaleko od všetkých hraníc. A tak tento vírus už v následujúcich mesiacoch bude úspešne zamorovať svet. Áno, môže sa zdať ako vírusik a tým odolnejším nesprávi takmer nič. Tí menej odolní majú smolu. Musíme však počúvať odborníkov, ktorí nestoja pri politikoch (ani pred, ani za). Odborníkov, ktorí venovali svojmu poslaniu celého seba, denno denne týmto žijú a uznáva ich svet Ale zároveň pozor na tých, ktorí vyhľadávajú pozornosť médií (takých je celý Facebook a konšpiračné stránky). O „odborníkoch“, ktorí sa nimi stali len tento rok radšej pomlčím. Existuje mnoho štúdií uznavaných odborníkov (aj na Slovensku), ktorí dokazujú, že tento vírusík, znížuje účinnosť pľúc. Takže tí menej odolní sa dostávajú na prístroje, na nemočničné lôžka alebo s tým bojuju doma v podobe horúčok, malátnosti a skráteným dychom. Tí odolnejší to nijak zvláštne neprežívajú, pretože ich organizmus má dostatok protilátok, avšak po určitom čase sa tie protilátky oslabujú až vymyznú. Študoval som s jedným 20-ročným Portugalcom, ktorí mal časť pľuca vyoperovanú. Fungoval normalne a žil normálny život mladého človeka, až na to, že pri zvýšennej aktivite sa zadýchaval a musel si oddýchnuť. Vážne je vám to jedno a chceli by ste si vyskúšať, či ste ten odolný alebo menej odolný. Jeden z týchto svetových odborníkov, ktorých by sme mali pozorne počúvať, je Slovák, profesor Krčméry. Pozrite sa, čo hovorí o tomto vírusiku a situácii. Je vo svete uznávaný a na pozornosť je zvyknutý.

Táto hnusoba, okrem iného, zatvorila hranice, umlčala turizmus a medzinárodnú dopravu a teraz ničí šport a kultúru. Čím viac na to budeme kašľať, tým viac budeme ako Česko, ktoré priznalo, že to prestáva zvládať, nemocnice su v maximálnom vyťažení a ostatné krajiny ho odrezávajú. Viete, komu prospieva izolácia? Rozhodne nie väčšine, ktorá je závislá od zahraničných zamestnávateľov. Ale aj slovenskí zamestnávatelia majú príjem zo zahraničného obchodu. Kto teda prosperuje? Tak, ako v Amerike a Rusku, firmy napojené na štát. Keď sa do toho prída izolácia alebo odrezanie od sveta, dostaneme z toho odyseu Bieloruska. Európska Únia to necháva na členské štáty, ale zároveň upozorňuje na dodržiavanie dostatočného priestoru ľudským a občianskym právam. Áno, tá Európska Únia, ktorá vás chce „zotročiť“. Alebo chceli by ste radšej povolenie od polície na opustenie domu, ako tomu bolo v autoritatívnych krajinách Ázie a Blízkeho východu?

Čo máme robiť? Tí najmudrejší ľudia planéty (Einstein, Darwin, Dalaylama, Hawking, atď.), nezávisle od seba tvrdili myšlienku, že tí najschopnejší sa vedia prispôsobiť, adaptovať na nové podmienky. Covid 19 už máme medzi námi a tiež sa tomu musíme prispôsobiť, teda naučiť žiť. Nemôžeme už hovoriť a myslieť si, že keď covid odíde alebo keď to zase bude normálne. Týmto štýlom čakania žiadne lepšie časy neprídu. Nemôžeme už nič zatvárať a izolovať sa, pretože sa tým zníži aj náš skromný štandard. Nemôžeme si dovoliť ani to ignorovať, pretože to pohltí naše krehké zdravotníctvo a žiaľ prídeme o naších menej odolných blízkych. Posluchníme svetovo uznávaných odborníkov zo zdravotníctva, ekonomiky, podnikania, atď. Všetkých naraz. A podľa tých najschodnejších návrhov by sme mali postupovať. Ja priznávam, že nie som odborník. Mám na to názor, asi ako každý, ale nie odborný, pretože sa tomu nevenujem celý život. Prosím, toto je prvá vec, ktorú si každý musí uvedomiť, keď sa chce k tomu vyjadriť. Našťastie, pre našu malú skromnú krajinu ešte nie je neskoro. Ale čím skôr sa toho chopíme, tým skôr sa nám bude dariť lepšie a mať menej starosti. Samozrejme, nebude to život, aký bol predtým, ale „nový normal“. Všetci v Európe sme závislí od tých druhých. Také nemecké poľnohospodárstvo by nezvládlo uživiť všetkých svojich obyvateľov. Slovensko má dostatok polí, ale za čo ich budeme obrábať, keď sa aj zahraničný obchod zníži. Aj my potrebujeme zahraničie. Každá naša rodina má niekoho z rodiny vo svete. Aj oni, svojími dovolenkami, darmi, investíciami podporujú nás všetkých. Preto sa už nemôžeme zatvárať ani ignorovať túto hrozbu. Musíme sa spojiť a dohodnuť sa na najvhodnejšom postupe, ako sa k tomu postaviť. Viem, že máme aj veľmi schopné ženy, ale „majme už gule“!. Vstúpte si do svedomia, buďme zodpovední. Udržujte vyšší hygienický štandard, umývajte si a dezinfikujte si ruky. Dajte si rúško, to je to najmenej. Ďakujem.